فيديو.. على طريقة ميسي.. شيكابالا يراوغ ويسجل الهدف الثاني للزمالك في مولودية الجزائر



شيكابالا شيكابالا

تمكن الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في مرمى منافسه مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.



سجل شيكابالا هدف في الدقيقة ٣٢ على طريقة ميسي، بمراوغة الدفاع واسكان الكرة الشباك ولم يتمكن الحارس من فعل شئ امامها.



تمكن محمود عبد الرحيم جنش من انقاذ مرماه من صاروخية لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.

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وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة صنع الزمالك هجمة مميزة وتوغل هجوم الابيض داخل منطقة الجزاء ووصل الى مرمى مولودية الجزائر وسجل الهدف الاول.مرر بن شرقي الكرة ليوسف اوباما داخل منطقة ابجزاء، ووضعها اوباما في الشباك في الدقيقة ٧ من عمر المباراة.وللمرة الثانية ينقذ محمود عبد الرحيم جنش مرماه من هدف مؤكد لمولودية الجزائر.ومرة أخرى جنش يثبت أنه رجل الشوط الأول ويبعد الكرة عن مرماه في هجمة خطرة من لاعبي مولودية الجزائر.جاء تشكيل الزمالك:حراسة المرمى : محمود جنشخط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوحخط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقيخط الهجوم : مروان حمديوجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:حراسة المرمى : فريد شعالخط الدفاع : عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاد حداد - بلقاسم براهيميخط الوسط : ميلود ربيعي - شمس الدين حراق - توفيق عداديخط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير - عبد الحفيظ عبد الحق