الأردن | بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن أنباء اعتقال الأمير حمزة

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الأمير حمزة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأكد اللواء الحنيطي أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

كانت وسائل إعلامية أفادت باعتقال الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ونفت الوكالة الأردنية الرسمية اعتقال الأمير حمزة أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

واعتقلت السلطات في الأردن، اليوم السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.

المصدر: بترا

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