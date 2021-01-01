موسيقى وخيول عسكرية و400 وسيلة إعلامية.. تفاصيل نقل المومياوات



تفاصيل نقل المومياوات تفاصيل نقل المومياوات

قال أحمد بيومي مراسل صدى البلد، إن مشهد نقل المومياوات مشهد جلل وعظيم ويحظى بتغطية إعلامية واسعة.



وأضاف بيومي خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الاعلامى أحمد موسى، ، أن اكثر من 400 وسيلة إعلامية تنقل الحدث مباشرة.



وأكد أحمد بيومي، التنظيم شديد الدقة بداية من اليوم لافتا إلى أن ميدان التحرير مغلق كاملا.

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وقال مراسل صدى البلد، إن الموسيقى العسكرية ستكون حاضرة.وأكد أن الحالة المرورية رائعة ويوجد التزام كبير من المواطنين، لافتا أن الطريق مزين بالأعلام المصرية القديمة وأيضا الخيل العسكرية.