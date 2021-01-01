السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

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السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على حسابه الشخصي بالفيس بوك رسالة هامة للمصريين فى هذا اليوم الرائع، وهو نقل الملوك من المتحف بالتحرير لـ متحف الحضارة.

وكتب الرئيس: " بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

المصدر: إكسترا نيوز

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