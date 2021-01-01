ديكور ليفينج 2021.. أفكار مختلفة لتجديد غرفة المعيشة بأقل التكاليف



أفكار مختلفة لتجديد غرفة المعيشة أفكار مختلفة لتجديد غرفة المعيشة

تعتبر غرفة المعيشة من الغرف التى يقضى فيها الناس معظم أوقاتهم، طوال اليوم، لذلك قد يشعر البعض بالملل من تكرار رؤية نفس ألوان الطلاء والديكور، ولعلاج هذه المشكلة، نتعرف فى هذا التقرير على أفكار مختلفة لتجديد ديكور الليفينج، من خلال اتباع أفكار بسيطة وبأقل التكاليف، وفقاً لما ذكره موقع "decorilla".







تجديد ديكور الليفنج.. إعادة ترتيب الغرفة

بعض الأحيان نحتاج فقط لإعادة ترتيب ديكور الغرفة لتجديدها من دون بشراء قطع أثاث جديدة، مثل نقل مكان التلفزيون أو منضدة أو الأريكة، مثل وضع التلفزيون فى منطقة مركزية فى الغرفة وتغيير مكان الأريكة مع إعادة توجيه الكابلات وترتيب الأثاث على هذا الوضع الجديد، والذى يفضل أن يكون مريحا لأهل المنزل، حتى يشعروا بالراحة وبتجديد الغرفة.

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تجديد ديكور الليفنج.. تجديد الطلاءيعتبر تجديد طلاء الجدران، من الطرق الأكثر فعالية والتى تجعل الإنسان يشعر بتجديد ديكور الغرفة، ويمكن تجربة ألوان طلاء متناقضة مع بعضها مثل الرمادي الداكن في الأسفل مع الأبيض الناصع أعلاه، مما يساعد على إضافة لمسة جمالية مميزة داخل الغرفة.تجديد ديكور الليفنج.. تغيير الأرضيةيفضل أيضاً تجديد سجاد الغرفة أو بلاطه، بألوان أخرى مختلفة وعصرية وتتوافق مع ألوان الديكور، ويمكن اختيار بلاط الفينيل أو الألواح الخشبية والتى تساعد على إضافة لمسة جمالية داخل الغرفة.تجديد ديكور الليفنج.. تجديد الأثاثيمكن تجديد قطع أثاث المنزل بشراء قطع أخرى جديدة صديقة للبيئة أو شراء غطاء جديد فضفاض لتجديد الأريكة أو المقاعد، مما يساعد على تغطية المفروشات التالفة أو الملطخة بأغطية أخرى جديدة تساعد على تجديد ديكور الغرفة وبدون إنفاق الكثير من النقود.تجديد ديكور الليفنج.. إكسسوارات غرفة المعيشةتوجد العديد من أفكار تجديد غرفة المعيشة، لكن الإكسسوارات هي الطريقة الأسهل والأسرع لإضفاء الحيوية على الغرفة مثل استبدال الوسائد بأخرى أحدث منها، أو تغيير أغطية الوسائد، بأخرى مناسبة للموسم السنوى سواء شتاء أو صيف، وكذلك تغيير السجاد بآخر من أحدث تصميمات والمناسبة لألوان الطلاء وديكور الغرفة.تجديد ديكور الليفنج.. اختيار الإضاءةتعد الإضاءة من الطرق التى تساعد على إضافة أجواء مختلفة داخل الغرفة وتساعد على تحسين الحالة المزاجية، لذلك يفضل إضافة بعض مصابيح الطاولة والمصابيح الأرضية أو إضافة إضاءة على عمل فني أو جدار واستبدال تركيبات الإضاءة المركزية بقلادة إضاءة جديدة، والبحث عن أباجورة بتصميم جذاب وعصرى مما يساعد على إضافة لمسة جمالية داخل الغرفة.