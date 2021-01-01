للمناسبات والعرايس.. أحدث موضة مكياج 2021



أحدث موضة مكياج 2021 أحدث موضة مكياج 2021

تعتمد موضة مكياج المناسبات والعرائس 2021 على الخطوط العصرية والتركيز على إبراز تقاسيم الوجه ببساطة؛ حيث نلاحظ من خلال استخدام الكونتور والهايلايت لمنح الوجه و الإشراق.



وقالت خبيرة التجميل مريم جاد، إن مكياج المناسبات والعرائس يكون الوهج في مناطق محددة من الوجه لتكون إطلالتها فى النهاية بسيطة.



وأضافت جاد، إلى الألوان السادة هذا الموسم تميل إلى الألوان الترابية المتناسقة مع لون البشرة المصرية التى تميل إلى السمرة ، وتعمل على إبراز جمال الوجه.

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وأفادت جاد، أن موضة مكياج 2021 تعتمد على سحب العيون باستخدام المكياج فوق العين بطريقة المزج السموكي، كما ترتكز في اختيار الألوان المائلة للبشرة الحنطية أو السمراء أكثر من الفاتحة في الفاونديشن وإبراز تقاسيم الوجه، وظلال المكياج فوق العين.وأوضحت جاد، أن الرموش الكثيفة هي أحد أبرز نقاط القوة في موضة مكياج 2021؛ حيث تحصل الرموش الكثيفة لمسة مختلفة لمظهر العام.أما عن ألوان الشفاه فقد تعمدت خبيرة التجميل، ان استخدام لون أحمر الشفاه هو الوردي أو البني أو الألوان الداكنة و المطفية من جاذبية مكياج العيون.