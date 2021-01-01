للمناسبات والعرايس.. أحدث موضة مكياج 2021

تعتمد موضة مكياج المناسبات والعرائس 2021 على الخطوط العصرية والتركيز على إبراز تقاسيم الوجه ببساطة؛ حيث نلاحظ من خلال استخدام الكونتور والهايلايت لمنح الوجه و الإشراق.
وقالت خبيرة التجميل مريم جاد، إن مكياج المناسبات والعرائس يكون الوهج في مناطق محددة من الوجه لتكون إطلالتها فى النهاية بسيطة.
وأضافت جاد، إلى الألوان السادة هذا الموسم تميل إلى الألوان الترابية المتناسقة مع لون البشرة المصرية التى تميل إلى السمرة ، وتعمل على إبراز جمال الوجه.
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