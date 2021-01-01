

روسيا تقصف مواقع للجيش الأوكراني روسيا تقصف مواقع للجيش الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، بقيام روسيا بقصف 20 موقعا تابعا للجيش الأوكراني داخل أراضيه.



فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن سفينة شحن أمريكية رست في ميناء أوديسا بأوكرانيا تحمل 350 طنًا من المعدات العسكرية والمركبات للقوات المسلحة في البلاد.



وقالت وكالة دومسكايا للأنباء إن سفينة الشحن التي ترفع العلم الأمريكي دخلت الميناء مساء الأربعاء، ومن بين 350 طنا من المعدات العسكرية، حملت السفينة 35 شاحنة عسكرية من طراز HMMWV للقوات المسلحة الأوكرانية.

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في وقت سابق من شهر مارس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية حزمة إضافية بقيمة 125 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لتغطية التدريب والمعدات والدعم الاستشاري.ومن المقرر أن يتم توفير المبلغ المتبقي البالغ 150 مليون دولار الذي خصصه الكونجرس لأوكرانيا في عام 2021 بمجرد أن يشهد البنتاجون التقدم الذي أحرزته البلاد في إصلاحات الدفاع الرئيسية.وفي المجموع، خصصت الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ عام 2014.