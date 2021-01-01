روسيا تقصف مواقع للجيش الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، بقيام روسيا بقصف 20 موقعا تابعا للجيش الأوكراني داخل أراضيه.
فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن سفينة شحن أمريكية رست في ميناء أوديسا بأوكرانيا تحمل 350 طنًا من المعدات العسكرية والمركبات للقوات المسلحة في البلاد.
وقالت وكالة دومسكايا للأنباء إن سفينة الشحن التي ترفع العلم الأمريكي دخلت الميناء مساء الأربعاء، ومن بين 350 طنا من المعدات العسكرية، حملت السفينة 35 شاحنة عسكرية من طراز HMMWV للقوات المسلحة الأوكرانية.
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