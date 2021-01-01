طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة

تعد الشكلمة من الحلويات الشهيرة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن إعدادها في المنزل بالعديد من الوصفات المختلفة والشهية، وإليكم طريقة تحضير الشكلمة في المنزل للشيف زينب مصطفى.
مقادير شكلمة
كوب سكر بودرة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب جوز هند ناعم
بياض بيضة
رشة ملح
طريقة تحضير شكلمة
* الخطوات يخلط بياض البيض مع السكر البودرة بالتدريج مع استمرار الخلط
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