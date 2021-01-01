بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كشري إسكندراني ٫٫ فيديو

كشري إسكندراني من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كشري إسكندراني بأسهل الخطوات.
مقادير كشري إسكندراني
أرز
عدس أصفر
زيت
بصل مفروم
ثوم مفروم
كمون
مرقة
عصير طماطم
ملح وفلفل
10 بيض مسلوق
فلفل حار مقلي للتزيين
بصل مقرمش
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