مضاد حيوي طبيعي.. فوائد زيت الزيتون على المعدة



فوائد زيت الزيتون على المعدة فوائد زيت الزيتون على المعدة

أظهرت العديد من الدراسات أن هناك ‎فوائد زيت الزيتون على المعدة؛ حيث أنه عندما تحصل على المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز في نظامك الغذائي ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويمكن الحصول على ‎فوائد زيت الزيتون على المعدة؛ حيث انه يمثل أقوى مضاد حيوي طبيعي، ويتم ذلك عبر وضع فصوص من الثوم بعد ثقبها بالشوكة أو بالإبرة بعد تعقيمها ووضعها في زجاجة فيها زيت زيتون ثم اغلقها واتركها مدة أسبوعين ، بعد ذلك أشرب ثلاث ملاعق على الريق كل صباح.



وتساعد فوائد زيت الزيتون على المعدة مع الماء على الريق بفضل المركبات النشطة في زيت الزيتون الصافي على خفض ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين، وبالأخص عندما يتم تناوله على الريق، تتمثل فوائده فيما يلي.

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1- يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية2- تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تزيد عن 40٪.3- يحارب الالتهابات4- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.5- تصفية الدم.6- تصفية الكبد.7- إزالة حصى الكلى.8- تفيد في علاج البواسير .9- تفيد في علاج آلام المفاصل بالدهن الذي فيها.10- علاج تساقط الشعر.11- علاج عدة أمراض ضغط الدم والقلب.