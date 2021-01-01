

حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل

يتبع بعض السيدات وسيلة حبوب منع الحمل، لعدم الرغبة فى الإنجاب فى الوقت الحالى، دون الانتباه لأضرار حبوب منع الحمل، فحبوب منع الحمل هي نوع من تحديد النسل، وتعمل عن طريق منع الجسم من إنتاج البويضة، مما يعني أنه لا يوجد شيء لتخصيب الحيوانات المنوية ، ولا يمكن حدوث الحمل.



أضرار حبوب منع الحمل

وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أن حبوب منع الحمل تساعد أيضًا في حالات الدورة الشهرية غير المنتظمة أو المؤلمة أو الشديدة ، وانتباذ بطانة الرحم ، وحب الشباب ، ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS) .



تختلف الآثار الجانبية المحددة بشكل كبير بين الأفراد ، وتسبب الحبوب المختلفة آثارًا جانبية مختلفة. تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة التبقع والغثيان وألم الثدي والصداع.

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هناك نوعان رئيسيان من فاتورة تحديد النسل. تحتوي الحبوب المركبة على هرمون الاستروجين والبروجستين ، وهو شكل اصطناعي من هرمون البروجسترون الطبيعي ، بينما تحتوي الحبة الصغيرة على البروجستين فقط.تتناول هذه المقالة 10 آثار جانبية شائعة للحبوب.تؤثر حبوب منع الحمل على مستويات هرمون الشخص ، مما يؤدي إلى آثار جانبية مختلفة. عادة ما تختفي هذه التأثيرات في غضون 2-3 أشهر ، لكنها يمكن أن تستمر.في الولايات المتحدة ، حولها 12.6٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة يتناولن حبوب منع الحمل. إنها آمنة للاستخدام بالنسبة لمعظم الإناث.إذا استمرت الآثار الجانبية لفترة طويلة أو كانت غير مريحة للغاية ، فمن الأفضل التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول تجربة علامة تجارية مختلفة أو طريقة مختلفة لتحديد النسل.1. الإكتشاف بين الفتراتيشير النزيف الاختراقي ، أو التبقيع ، إلى حدوث نزيف مهبلي بين دورات الحيض. قد يبدو مثل نزيف خفيف أو إفرازات بنية اللون.الإكتشاف هو الاكثر انتشارا لآثار الجانبية لحبوب منع الحمل. يحدث ذلك لأن الجسم يتكيف مع المستويات المتغيرة للهرمونات ، والرحم يتكيف مع وجود بطانة أرق.يمكن أن يساعد تناول حبوب منع الحمل على النحو الموصوف ، عادة كل يوم وفي نفس الوقت كل يوم ، في منع النزيف بين فترات الدورة الشهرية.2. الغثيانيعاني بعض الأشخاص من غثيان خفيف عند تناول حبوب منع الحمل لأول مرة ، ولكن هذا عادة ما ينحسر. قد يساعد تناول حبوب منع الحمل مع الطعام أو في وقت النوم.لا ينبغي أن يجعل تحديد النسل الناس يشعرون بالمرض طوال الوقت. إذا كان الغثيان شديدًا أو استمر لبضعة أشهر ، فمن الأفضل التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.3. حنان الثديغالبًا ما يؤدي تناول حبوب منع الحمل إلى الشعور بالألم في الثديين ، خاصةً بعد وقت قصير من بدء الشخص في تناولها. يمكن أن يساعد ارتداء حمالة الصدر الداعمة في تقليل إيلام الثدي.إلى جانب زيادة حساسية الثدي ، يمكن للهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل أن تجعل الثديين يكبران.يجب التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول ألم شديد في الثدي أو تغيرات أخرى في الثدي ، خاصةً كتلة الثدي الجديدة أو المتغيرة .4. الصداع والصداع النصفيالهرمونات في حبوب منع الحمل يمكن أن يسبب أو يزيد من وتيرة الصداع و الصداع النصفي .يمكن للتغييرات في الهرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) تسبب الصداع النصفي، يمكن أن تعتمد الأعراض على الجرعة ونوع حبوب منع الحمل. على سبيل المثال ، من غير المرجح أن تسبب الحبوب ذات الجرعات المنخفضة هذه الأعراض، من ناحية أخرى ، إذا كان الصداع النصفي لدى الشخص مرتبطًا بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، فإن تناول حبوب منع الحمل قد يقلل بالفعل من أعراضه.5. زيادة الوزنغالبًا ما تذكر حبوب منع الحمل زيادة الوزن كأثر جانبي محتمل ، على الرغم من أن الأبحاث لم تؤكد ذلك بعد.من الناحية النظرية ، يمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل إلى زيادة احتباس السوائل أو وزن الماء . يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الدهون أو كتلة العضلات. ومع ذلك ، قد يبلغ بعض الأشخاص بدلًا من ذلك عن فقدان الوزن عند تناول حبوب منع الحمل.6. تغيرات في المزاجتلعب الهرمونات دورًا مهمًا في مزاج الشخص وعواطفه. يمكن للتغيرات في مستويات الهرمون ، التي قد يسببها تناول حبوب منع الحمل ، أن تؤثر على الحالة المزاجية للشخص.7. الفترات الضائعةيمكن أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل إلى دورات طمث خفيفة جدًا أو ضياع الدورة الشهرية. هذا بسبب الهرمونات التي تحتويها.ضغط عصبىمرضيسافرمشاكل هرمونيةمشاكل الغدة الدرقيةتعرف على الأسباب المحتملة لتأخر الدورة الشهرية وبعض8. انخفاض الرغبة الجنسيةيمكن أن تؤثر حبوب منع الحمل على الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية لدى بعض الأشخاص. هذا بسبب التغيرات الهرمونية.9. إفرازات مهبليةقد تحدث تغييرات في الإفرازات المهبلية عند تناول حبوب منع الحمل. قد يكون هذا زيادة أو نقصانًا في تزييت المهبل أو تغيير في طبيعة الإفرازات.10. تغييرات العينربطت التغيرات الهرمونية بسبب حبوب منع الحمل مع سماكة القرنية في العين. لا يشير هذا إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض العين ، ولكنه قد يعني أن العدسات اللاصقة لم تعد مناسبة بشكل مريح.