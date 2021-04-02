سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 - 4 -2021

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 - 4 -2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال اليوم السبت 3 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 15.65جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم 15.67جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار فى بنك الامارات دبى الوطنى اليوم 15.67جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك ( الاهلى المتحد،قناة السويس، البركة ،المصرى الخليجى، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،المصرى للتنمية الصادرات،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى، الاسكندرية ،العربى الافريقى الدولى، الأهلى الكويتى بيريوس ،المصرف العربى الدولى،التجارى الدولى CIB، مصر إيران للتنمية،المشرق ،الكويت الوطنى NBK ،ابوظبى الاول FAB، المصرف المتحد ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك(فيصل الاسلامى،العقارى المصرى العربى)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك(مصر ، الاهلى ،الاسكندرية ، المصرف العربى الدولى )نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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