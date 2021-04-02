

مصر تستورد 4 أنواع من الخشب بـ 749 مليون دولار خلال 2020 مصر تستورد 4 أنواع من الخشب بـ 749 مليون دولار خلال 2020

تستورد مصر من الخارج 4 أنواع من الأخشاب لاستخدامها فى صناعة الأثاث وتشمل أخشاب طبيعية، وMDF ، وخشب رقائقى ، وقشرة الخشب ، وتمثل الأخشاب الطبيعية القيمة الأكبر فى استيراد الأخشاب بنحو 68% مقارنة بالأنواع الأخرى حيث أن مصر ليست بدولة غابات ووصلت وارداته خلال عام 2020 قيمة 749 مليون دولار والتى تعتبر منخفضه عن عام 2019 بقيمة 24% ، وذلك وفقا للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس التصديرى للأثاث وحصلت "اليوم السابع" على نسخه منه.



وأضاف التقرير، إن نوعية خشب الـMDF تأتى فى المرتبة الثانية بعد الأخشاب الطبيعية فى الواردات بنسبة 16% من إجمالى الاستيراد وبلغت قيمته خلال 2020 نحو 179 مليون دولار وارتفعت عن العام السابق 2019 بنحو 20%، ويأتى فى المرتبة الثالثة واردات الابلاكاج وتمثل 16% أيضا من إجمالى واردات كافة أنواع الأخشاب وانخفضت وارداته خلال 2020 وبلغ 179 مليون دولار، كما تستورد مصر النوع الرابع من واردات الأخشاب ويسمى قشرة الأخشاب وشهدت قيمته ثباتا فى الواردات خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه وتقدر بنحو 2 مليون دولارا فقط .



وأوضح التقرير، أن أكثر الدول التى استوردت منها مصر الأخشاب بأنواعها حلال 2020 هى روسيا بنسبة 25% ثم السويد بنسبة 19% ويليهم فنلندا بنسبة 16% وتمثل مجتمعة ما نسبته 60% من واردات الأخشاب ، وانخفضت واردات مصر من الأخشاب من كافة الدول على مدار 2020 حيث انخفضت وارداته من روسيا 36% ، وايطاليا 12% ، وفنلندا 23% ، وكرواتيا 21%، وتايلاند 2%، ورومانيا 11%.

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كما ارتفعت واردات الأخشاب خلال 2020 من بعض الدول التى تمثل إجماليها 40% فقط من الواردات رغم قيمتها الاستيرادية القليلة إلا أن واردات الأخشاب شهدت ارتفاعا منها وهى الصين وارتفعت واردات الخشب منها بنحو 4% ، وتركيا 66% ، أندونيسيا 79% ، وذلك مقارنة بواردات العام السابق عليه 2019.