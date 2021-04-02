تستورد مصر من الخارج 4 أنواع من الأخشاب لاستخدامها فى صناعة الأثاث وتشمل أخشاب طبيعية، وMDF ، وخشب رقائقى ، وقشرة الخشب ، وتمثل الأخشاب الطبيعية القيمة الأكبر فى استيراد الأخشاب بنحو 68% مقارنة بالأنواع الأخرى حيث أن مصر ليست بدولة غابات ووصلت وارداته خلال عام 2020 قيمة 749 مليون دولار والتى تعتبر منخفضه عن عام 2019 بقيمة 24% ، وذلك وفقا للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس التصديرى للأثاث وحصلت "اليوم السابع" على نسخه منه.
وأضاف التقرير، إن نوعية خشب الـMDF تأتى فى المرتبة الثانية بعد الأخشاب الطبيعية فى الواردات بنسبة 16% من إجمالى الاستيراد وبلغت قيمته خلال 2020 نحو 179 مليون دولار وارتفعت عن العام السابق 2019 بنحو 20%، ويأتى فى المرتبة الثالثة واردات الابلاكاج وتمثل 16% أيضا من إجمالى واردات كافة أنواع الأخشاب وانخفضت وارداته خلال 2020 وبلغ 179 مليون دولار، كما تستورد مصر النوع الرابع من واردات الأخشاب ويسمى قشرة الأخشاب وشهدت قيمته ثباتا فى الواردات خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه وتقدر بنحو 2 مليون دولارا فقط .
وأوضح التقرير، أن أكثر الدول التى استوردت منها مصر الأخشاب بأنواعها حلال 2020 هى روسيا بنسبة 25% ثم السويد بنسبة 19% ويليهم فنلندا بنسبة 16% وتمثل مجتمعة ما نسبته 60% من واردات الأخشاب ، وانخفضت واردات مصر من الأخشاب من كافة الدول على مدار 2020 حيث انخفضت وارداته من روسيا 36% ، وايطاليا 12% ، وفنلندا 23% ، وكرواتيا 21%، وتايلاند 2%، ورومانيا 11%.
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التعليقات على مصر تستورد 4 أنواع من الخشب بـ 749 مليون دولار خلال 2020
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