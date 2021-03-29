أسعار البلح مع اقتراب شهر رمضان.. «السكوتي» من 8 إلى 18 جنيهًا

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صورة الخبر: أسعار البلح مع اقتراب شهر رمضان.. «السكوتي» من 8 إلى 18 جنيهًا
أسعار البلح مع اقتراب شهر رمضان.. «السكوتي» من 8 إلى 18 جنيهًا

تنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار البلح وأنواعه في سوق العبور للجملة، السبت 3 ابريل، مع بدء عرض الياميش بالأسواق واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وسجلت أسعار البلح هذا العام حالة من التباين، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 5 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبلح الشامي ما بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 7 إلى 16 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 5 و12 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 8 و20 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 6 و14 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 8 و20 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 20 و30 جنيها للكيلو.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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