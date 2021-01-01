

دايملر تختار رئيس بي ام دبليو وفولكس واجن السابق لإدارة المجلس الرقابي دايملر تختار رئيس بي ام دبليو وفولكس واجن السابق لإدارة المجلس الرقابي

المربع نت – أعلنت دايملر عن تعيين بيرند بيشيت شرايدر كرئيس المجلس الرقابي للشركة، ليحل محل مانفريد بيشوف بعد 14 عاماً في المنصب.



ويتمتع بيشيت شرايدر بتاريخ عريق في صناعة السيارات، حيث بدأ مسيرته المهنية مع بي ام دبليو في عام 1973 كمهنديس تخطيط المنتجات، قبل ترقّيه لمنصب رئيس مجلس إدارة بي ام دبليو من 1993 حتى 1999.



وانتقل المخضرم الألماني بعدها لمجموعة فولكس واجن في 2000 قبل اختياره لإدارة شركة سيات بعد عدة أعوام، ثم ارتقائه لمنصب رئيس مجلس إدارة فولكس واجن لاحقاً.

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وأخيراً انتقل شرايدر للمجلس الرقابي لدايملر في 2007 ليضطلع بدور هام في توجيه خطط منتجات مرسيدس بنز على مدار العقد ونصف الماضيين.