

5000 جنيه أوفر برايس على السعر الرسمي لهوندا سيتي 2021 5000 جنيه أوفر برايس على السعر الرسمي لهوندا سيتي 2021

شهدت سيارة هوندا سيتي 2021 الجديدة المتاحة الأن في السوق المحلي تغيير في سعرها الرسمي، وذلك وسط المشكلة الجديدة التي بدأ سوق السيارات المصري يعاني منها بشكل واضح وهي مشكلة الأوفر برايس، وهي عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي للسيارة من وكيلها المحلي، والذي يفرضه الموزعين في مصر نظير تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل، حيث ارتفع سعر موديل 2021 من هوندا سيتي بقيمة 5000 جنيه أوفر برايس على السعر الرسمي، والذي يقدمه الوكيل كالتالي:



- فئة أولى بسعر 345 ألف جنيه (350 ألف جنيه بعد الزيادة).



- فئة ثانية بسعر 360 ألف جنيه (الفئة غير متوفرة محليا في الوقت الحالي).

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جدير بالذكر أن هذا الموديل يتم تقديمه بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 121 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ونظام حقن للوقود، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT (أوتوماتيكي ذو تعشيق مستمر) مع خاصية الجر الأمامي.ويحمل هذا الموديل من هوندا سيتي التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مثبت سرعة.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح LED خلفية.- مصابيح ضبابية خلفية.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- شاشة باللمس 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح LED ضبابية أمامية.- مصد خلفي رياضي.- مرايات جانبية سوداء.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.