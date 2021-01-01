“بالفيديو” بيع سيارة الإعلامي عمرو أديب المهشمة بهذا المبلغ

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“بالفيديو” بيع سيارة الإعلامي عمرو أديب المهشمة بهذا المبلغ

المربع نت – انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزاد علني لبيع السيارات وكانت سيارة الإعلامي المصري “عمرو أديب” المهشمة واحدة من أبرز وأغلى السيارت في المزاد.

وفي التفاصيل، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمزاد علني بيعت فيه سيارة الإعلامي المصري عمرو أديب “رينج روفر فوج 2020″، والتي تهشمت في حادث تعرض له فبراير الماضي وتم عرضها في مزاد لإحدى الشركات المتخصصة كحطام.

وذكر موقع “أوتوموتيف جي تي” المتخصص في أخبار السيارات أن سيارة “أديب” كانت الأغلى والأبرز بين السيارات المعروضة في المزاد العلني، إذ تم بيعها بمبلغ 600 ألف جنيه مصري أي ما يعادل نحو 38 ألف دولار.

المصدر: المربع نت

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