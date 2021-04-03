

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-4-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-4-2021

يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 3-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 756 جنيهًا.



عالميًا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفيًا بفضل تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ليسجل السعر الفوري للذهب على ارتفاع 1.2% إلى 1727.86 دولار للأوقية، يأتي ذلك الارتفاع بعد إغلاق كعظم الأسواق العالمية بمناسبة الجمعة العظيمة أمس.



ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

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متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 864 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 792 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 648 جنيهًا.سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبتوسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو792 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 504 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 432 جنيهًا. وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.03 جنيه.متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصريأما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 873 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.11 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو27.17 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 873 جنيهًا. وعلى مستوى المعادن النفسية فقد شهد سعر الفضة اليوم ارتفاعًا 2.1% لتسجل دولا للأوقية كما صعد سعر البلاتين 1.8% ليسجل 1208.42 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.3 % مسجلا 2651.79 دولار للأوقية.