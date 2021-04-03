أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-4-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-4-2021
يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 3-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 756 جنيهًا.
عالميًا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفيًا بفضل تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ليسجل السعر الفوري للذهب على ارتفاع 1.2% إلى 1727.86 دولار للأوقية، يأتي ذلك الارتفاع بعد إغلاق كعظم الأسواق العالمية بمناسبة الجمعة العظيمة أمس.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 864 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 792 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 648 جنيهًا.
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت
وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو792 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 504 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 432 جنيهًا. وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.03 جنيه.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 873 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.11 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو27.17 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 873 جنيهًا. وعلى مستوى المعادن النفسية فقد شهد سعر الفضة اليوم ارتفاعًا 2.1% لتسجل دولا للأوقية كما صعد سعر البلاتين 1.8% ليسجل 1208.42 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.3 % مسجلا 2651.79 دولار للأوقية.
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