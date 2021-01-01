قال المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل السفر داخل البلاد أو خارجها، مع الاستمرار في أخذ الاحتياطات.
وتتمثل الاحتياطات، في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتجنب الازدحام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل متكرر.
وأضاف المركز أن الأشخاص الذين اخذوا اللقاح لا يحتاجون إلى إجراء اختبار فيروس كورونا قبل الوصول إلى بلد آخر، ما لم يطلب منهم ذلك من قبل البلاد التي سوف يذهبون اليها.
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التعليقات على الولايات المتحدة.. إجراءات جديدة للسفر لآخذي اللقاح
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