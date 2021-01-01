أكثر الطرق ضررا لتحضير البيض

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أكثر الطرق ضررا لتحضير البيض

تحدث خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ عن أكثر الطرق ضررا لتحضير البيض على قناة "روسيا" التلفزيونية.

وحذر الطبيب من أن "إضافة أي نقانق مقلية للبيض لا تضيف أي فائدة لهذا الطبق، بل على العكس تجعله ضارا ومضر بشكل خاص لبعض الفئات من الناس".

وبحسبه، هناك دراسات تشير نتائجها إلى أن تناول اللحوم الحمراء المقلية مع البيض بكمية 50 جرامًا يوميًا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والقولون، كما يسرع من مسار تصلب الشرايين. .

وحذرالخبير من أنه "على الأقل، لا ينبغي القيام بذلك بانتظام بأي حال من الأحوال".

وأضاف الخبير أن البيض المسلوق في رأيه هو الخيار الأكثر فائدة لاستخدام هذا المنتج.

المصدر: سبوتنيك

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