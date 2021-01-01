كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن كويكبا عملاقا، يبلغ قطره 60 مترا، سيمر قرب كوكب الأرض يوم الثلاثاء المقبل.
وترصد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أيضا الكويكب الذي أطلق عليه اسم "إم بي 542015"، والذي يفوق حجمه برج بيزا المائل.
ويتحرك الكويكب بسرعة تبلغ 3.7 كيلومتر في الثانية، وسيمر قرب الأرض الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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التعليقات على ناسا ترصد كويكبا بحجم برج بيزا المائل.. و"يقترب" من الأرض
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