ناسا ترصد كويكبا بحجم برج بيزا المائل.. و"يقترب" من الأرض

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صورة الخبر: ناسا ترصد كويكبا بحجم برج بيزا المائل.. و"يقترب" من الأرض
ناسا ترصد كويكبا بحجم برج بيزا المائل.. و"يقترب" من الأرض

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن كويكبا عملاقا، يبلغ قطره 60 مترا، سيمر قرب كوكب الأرض يوم الثلاثاء المقبل.

وترصد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أيضا الكويكب الذي أطلق عليه اسم "إم بي 542015"، والذي يفوق حجمه برج بيزا المائل.

ويتحرك الكويكب بسرعة تبلغ 3.7 كيلومتر في الثانية، وسيمر قرب الأرض الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وصنّف علماء "ناسا" ووكالة الفضاء الأوربية الكويكب على أنه صخور فضائية من كويكبات قريبة من الأرض، تدور في مدار أكبر من محور الأرض.

وبحسب "ناسا"، فإن الكويكب سيمر على مسافة 3230000 ميل من الأرض، علما أن متوسط المسافة بين الأرض والقمر تبلغ نحو 239 ألف ميل.

وتتعقب "ناسا" آلاف الكويكبات سنويا، وكلها تتجاوز الأرض بأمان، حيث يوجد أكثر من 18 ألف كويكب بالقرب من الأرض.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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