

كاسيو تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة المقاومة للماء والصدمات.. كم سعرها؟ كاسيو تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة المقاومة للماء والصدمات.. كم سعرها؟

أعلنت شركة كاسيو اليابانية Casio عن ساعتها الذكية الجديدة GSW-H1000، وهي أول ساعة ذكية من كاسيو تعمل بنظام Wear OS.



وتتميز ساعة كاسيو الذكية الجديدة بعدد من المميزات، منها مقاومة الماء حتى عمق 200 متر، ومقاومة الصدمات كذلك.



وتصدر ساعة كاسيو الذكية الجديدة بشاشة 1,2 بوصة، وبطارية تكفي للعمل بشحنة واحدة لمدة 36 ساعة بكامل طاقتها، والعمل حتى شهر إذا استخدمت في عرض الوقت فقط، كما يتم شحنها بالكامل في 3 ساعات تقريبا.

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وتدعم ساعة كاسيو الذكية الجديدة نظام تحديد المواقع العالمي GPS، كما أن بها بوصلة مدمجة، ومستشعرات للارتفاع والتسارع والجيروسكوب، كما أنها تدعم تطبيق جوجل فيت ومساعد جوجل الصوتي، ويمكن تثبيت التطبيقات عليها من متجر جوجل بلاي (بلاي ستور).وتمثل ساعة كاسيو الذكية الجديدة خيارا مثاليا لمن يبحث عن ساعة ذكية مناسبة للياقة البدنية، حيث تمتلك مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، ويمكنها تتبع 15 نشاط بدني، مع 24 خيارا للتمرينات الرياضية.وتتوافر ساعة كاسيو الذكية الجديدة باللون الأسود والأحمر والأزرق، ويصل سعرها إلى 700 دولارا تقريبا (11 ألف جنيه مصري تقريبا).