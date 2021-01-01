

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة بعمق.. تحميكِ من مشاكل حب الشباب والمسام الواسعة وصفات طبيعية لتنظيف البشرة بعمق.. تحميكِ من مشاكل حب الشباب والمسام الواسعة

يساعد تنظيف البشرة فى التخلص من آثار مستحضرات التجميل التى تتسبب مع الوقت فى إحداث مشاكل للبشرة، مثل حب الشباب واتساع مسام البشرة، لذلك يفضل تنظيف الوجه بانتظام من خلال استخدام وصفات طبيعية لتنظيف البشرة، والتى تعتمد على اتباع عدة خطوات نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "keeperofthehome".



وصفات طبيعية لتنظيف البشرة: وصفة زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتنظيفها من خلال تحضير ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر و1 ملعقة صغيرة من العسل و 1 ملعقة صغيرة من الزبادي، ثم خلط المكونات معاً ووضع الخليط على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء.





وصفة الخيار واللبن الرائب لتنظيف البشرة

يساعد اللبن الرائب في القضاء على البقع العمرية، كما يساعد على ترطيب البشرة، من خلال تحضير خيار مع 2-3 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب، ثم خلط المكونات معاً لعمل عجينة ووضعها على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء.





وصفة دقيق الشوفان لتنظيف البشرة

يعمل دقيق الشوفان على تنظيف البشرة والتخلص من جفاف الجلد، من خلال تحضير ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، ومقدار مناسب من العسل لعمل عجينة ووضعها على الوجه والرقبة وفركها برفق فى حركات دائرية، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

قد يعجبك أيضا...

وصفة الحمص والكركم لتنظيف البشرةيستخدم دقيق الحمص و الكركم على تفتيح أي بقع داكنة بالوجه، كما يساعدان فى تقليل حب الشباب وتنظيف البشرة من خلال تحضير ملعقتين من دقيق الحمص مع 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ومقدار مناسب من اللبن لعمل عجينة، ثم وضعها على الوجه، وتركها لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.وصفة الليمون لتنظيف البشرةيساعد الليمون في القضاء على التصبغ الزائد والعيوب ويحسن البشرة من خلال تحضير 1حبة ليمون مع كرة قطنية، ثم عصر الليمون وغمس قطعة القطن فى العصير ووضعه على الوجه والرقبة والانتظار لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء .