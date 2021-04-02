

تذبذب بأسعار أبريل ومخاوف .. سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم السبت 3-4-2021 تذبذب بأسعار أبريل ومخاوف .. سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم السبت 3-4-2021

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، تذبذب في سعر الحديد والاسمنت بكافة أنواعها بمستهل تعاملات اليوم السبت 3-4-2021، حيث ارتفع سعر الاسمنت المسلح بمعدل 20 جنيه في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للاسمنت واسمنت الاسكندرية، وسط توقعات بانخفاض في أسعار الحديد خلال شهر ابريل الجارى، بعدما ارتفع السعر بشكل مفاجئ بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و50 جنيها في سعر طن الأسمنت، وسط موجة من الركود وعدم الاقبال تصل إلى اكثر من 90% على الشراء.



وأعلنت بعض شركات الحديد تثبيت الأسعار مؤقتاً خلال شهر أبريل الجارى، ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.



وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن سعر الاسمنت ارتفع بمعدل 20 جنيه للطن فيما استقر حتى الان سعر طن الحديد، وسط موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.

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وتوقعت تراجع سعر الحديد في السوق المحلى خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل عدم الاقبال من ناحية الشراء نظراً الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين، وكذا ضوابط واشراطات البناء الجديدة.وتنشر «المصرى اليوم«، قائمة بأسعار الحديد داخل السوق المحلية بمستهل تعاملات اليوم السبت كالآتي:سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيهسعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيهسعر طه الحديد عطية 13400 جنيهسعر طن الحديد سرحان 13300سعر طن الحديد مراكبى 13300سعر طن حديد المصريين 13500سعر طن حديد مصر الكومى 13300سعر طن حديد المعادى 13300سعر طن حديد العشرى 13300سعر طن حديد مصر ستيل 13300يضاف إلى سعر طن الحديد المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيةسعر طن أسمنت النصر 750 جنيةسعر طن أسمنت المهندس 740 جنيةسعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيةسعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيةسعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيةسعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيةسعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيةسعر طن أسمنت سيناء 735 جنيةسعر طن أسمنت السويس 770 جنيةسعر طن أسمنت حلوان 775 جنيةسعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيةسعر طن اسمنت السويدي 795 جنيةسعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيةسعر طن اسمنت المسله 725 جنيةسعر طن أسمنت شركة العامرية 940 جنيه في الاسكندريةسعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 875 جنيهسعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرةسعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيهننشر سعر الأسمنت الأبيض في الأسواق المصرية كالتالى:سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيةسعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيةسعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيةسعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيهويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.