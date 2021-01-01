اتبع هذه الخطوات فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء

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اتبع هذه الخطوات فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء

يتسأل العديد من المواطنين عن الخطوات والإجراءات التى يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهل يمكن استخراج كارت جديد ام لا ، اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الإجراءات التى يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت، و فيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها :

1-يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه اوليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.
2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد ( عقد ملكية او عقد ايجار موثق).

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذة الحالة يحتاج الكارت الي تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة .

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت رسميا خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام تقنية Nfc من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول إلى عداد الكهرباء من اى مكان و فى اى وقت ، وتم توفير الكروت الجديدة التى تدعم خاصية Nfc بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة انتهت من إنشاء تطبيق "سهل" المجانى من (App Store - Play Store) بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) فى أى وقت و من أى مكان ، و اصبح متاح لجميع مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.

المصدر: المصرى اليوم

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