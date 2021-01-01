شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الكونغرس واعتقال المهاجم



اقتحام مبنى الكونغرس اقتحام مبنى الكونغرس

أظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم على المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس الأميركي الجمعة، الذي أدى لإصابة شرطيين.



وظهرت سيارة سوداء قامت بدهس ضابطين من الشرطة المتواجدة أمام مبنى الكونغرس.



كما رصدت مقاطع أخرى مصورة، لحظة قيام قوات الأمن بالقبض على المهاجم، وسط استنفار أمني في صفوف 2300 من عناصر الحرس الوطني في الكونغرس.

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وأعلنت الشرطة الأميركية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم، بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.وقالت شرطة الكابيتول على تويتر إن "مشتبهاً به محتجز. وإن كلا الضابطين مصابان. وقد نُقل الثلاثة إلى المستشفى".من جهتها ذكرت قناة NBC أن حادث الدهس الذي خلف إصابة شرطيين بحالة حرجة أمام مبنى الكونغرس يبدو متعمداً، مشيرة إلى أن المهاجم توفي متأثرا بإصابته.إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.https://twitter.com/i/status/1378048596415766529