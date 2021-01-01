تحدث أحمد العسيري، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يحمل كرسي الصلاة، وينهال بالضرب على الشخص الذي تم القبض عليه في الحرم المكي، وهو يردد عبارات مؤيدة لتنظيمات إرهابية.
وقال العسيري لـ"سبق"، "لم أتمالك نفسي، ودفاعي عن الحرم المكي الشريف والوطن هو ما قادني إلى أن أنهال بالضرب على المجرم عن طريق كرسي صلاة وجدته أمامي، حيث صوبته في ذات اليد التي كان يحمل بها السلاح، بعد أن تمكن منه رجال الأمن، وما تدخلت في تلك اللحظة إلا دفاعا عن بيت الله الحرام ووطني".
وتابع: "شدني تعامل رجال الأمن داخل المسجد الحرام الذين كانوا على أعلى كفاءة ودراية في التعامل مع الشخص الذي أشاع الخوف بين المصلين، والتمكن منه والقبض عليه في وقت قياسي دون التعرض لزوار بيت الله الحرام".
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التعليقات على السعودية.. شاهد يروي تفاصيل القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لتنظيمات إرهابية في الحرم المكي
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