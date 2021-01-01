

انتشار واستنفار أمني بمحيط الكونغرس انتشار واستنفار أمني بمحيط الكونغرس

أفادت تقرير إعلامية أميركية، اليوم الجمعة عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس الأميركي، فيما أفاد مراسلنا بوجود انتشار واستنفار أمني بمحيط المبنى دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.



ولم توضح شرطة الكونغرس طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.



من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني.

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وقال شاهد العيان إن الشوارع المحيطة بمبنى الكابيتول وأبنية تابعة للكونغرس أغلقت مضيفا أن الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة اليوم الجمعة بسبب تهديد أمني.ولم يتسن بعد الوصول إلى شرطة الكابيتول للتعقيب.أما وكالة فرانس برس فقالت إن الشرطة الأميركية أعلنت إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن الجمعة بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.وأضافت نقلا عن شرطة الكابيتول قولها في تغريدة على تويتر "مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصابان. نقل الثلاثة إلى المستشفى".