أفادت تقرير إعلامية أميركية، اليوم الجمعة عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس الأميركي، فيما أفاد مراسلنا بوجود انتشار واستنفار أمني بمحيط المبنى دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.
ولم توضح شرطة الكونغرس طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.
من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انتشار واستنفار أمني بمحيط الكونغرس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق