أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الوزارة سوف تعلن جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 (طلاب الصف الثالث الثانوي) الاسبوع القادم .
وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بشأن الاستعداد ل امتحانات الثانوية العامة 2021
حيث تم التأكيد في هذا الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ومدير إدارة شؤون الطلبة والإمتحانات بالإدارة ، ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي ، و مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة
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التعليقات على وزير التعليم : إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة "التجريبية".. الأسبوع القادم
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