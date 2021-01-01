وزير التعليم : إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة "التجريبية".. الأسبوع القادم

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الوزارة سوف تعلن جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 (طلاب الصف الثالث الثانوي) الاسبوع القادم .

وكانت قد ‏أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بشأن الاستعداد ل امتحانات ‏الثانوية ‏العامة 2021

حيث تم التأكيد في هذا الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ‏ومدير إدارة شؤون الطلبة والإمتحانات بالإدارة ، ‏ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي ، و مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة

‏وتتولى هذه اللجنة إعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏2021 ، موضحا بها عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية و المتصلة ب‏الشبكة ، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي ، وسعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها ، والحجرات الموجودة بالمدرسة و الغير متصلة بالإنترنت والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم تسليم كشوف 303 بمقر لجان الادارة التابعة للقطاعات مديرية التربية والتعليم في موعد أقصاه 11 أبريل 2021 مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل

المصدر: elbalad

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