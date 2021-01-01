قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي إنه يجب استغلال الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية ، خاصة في فترة الدراسة أثناء شهر رمضان .
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من الممكن الاقتصار فقط في الحضور بالمدارس والجامعات على الجوانب العملية التي تحتاج إلى ممارسة وتعلم مباشر وتفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، خاصة خلال هذه الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .
وأضاف "فتح الله" إن باقي الجوانب من السهل طرحها للطلاب "أونلاين" من خلال المنصات التي أطلقتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، لافتا إلى أن هناك خبرات سابقة للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس لاستخدام هذه المنصات وتلقي المقررات الدراسية عليها ، خلال الفصول الدراسية السابقة .
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التعليقات على خبير تربوي يكشف أفضل طرق تلقي المقررات الدراسية خلال رمضان
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