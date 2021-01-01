خبير تربوي يكشف أفضل طرق تلقي المقررات الدراسية خلال رمضان



الدراسة أثناء شهر رمضان الدراسة أثناء شهر رمضان

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي إنه يجب استغلال الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية ، خاصة في فترة الدراسة أثناء شهر رمضان .



وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من الممكن الاقتصار فقط في الحضور بالمدارس والجامعات على الجوانب العملية التي تحتاج إلى ممارسة وتعلم مباشر وتفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، خاصة خلال هذه الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .



وأضاف "فتح الله" إن باقي الجوانب من السهل طرحها للطلاب "أونلاين" من خلال المنصات التي أطلقتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، لافتا إلى أن هناك خبرات سابقة للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس لاستخدام هذه المنصات وتلقي المقررات الدراسية عليها ، خلال الفصول الدراسية السابقة .

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وأشار إلى أنه بالنسبة للأنشطة الطلابية ، على الرغم من أهميتها للطلاب لأنها تمثل الجانب الترفيهي لهم ، إلا أنه يجب النظر أولا إلى طبيعتها ، وهل يمكن تنظيمها وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة أم لا ، منوها إلى أنه في حال صعوبة تنظيمها بسبب كثرة الأعداد أو غيرها من الأسباب ، فإنه يجب في هذه الحالة الاقتصار فقط على الأنشطة الفردية أو الأونلاين ، فصحة الطالب تأتي في المقام الأول .وكان الدكتور محمد فتح الله ، قد أكد على ضرورة تعريف أولياء الامور بهذه الأمكانيات الحديثة ، لمتابعة أبناؤهم والتأكد من استخدامها وتسخيرها في العملية التعليمية بشكل صحيح .