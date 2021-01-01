بدء امتحانات أبنائنا في الخارج "أونلاين".. غدا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لبدء انطلاق امتحانات المصريين المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي غدا السبت الموافق 3 ابريل 2021 .



وتُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam) .



وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، اتاحة الامتحانات طبقا للجداول المعلنة من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg

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ويقوم الطالب بتحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقا للجدول المعلن والاجابة عليها منزليا ، على ان يقوم بتدوين (اسم الطالب - رقم الجلوس - السفارة - الدولة - الصف الدراسي ) على كل ورقة اجبة كل مادةوبنهاية الامتحانات يقوم الطالب بوضع هذه الامتحانات في مظروف مغلق مدون عليه نفس البيانات السابق ذكرها ، في موعد غايته اسبوع بعد انتهاء فترة الامتحانات ، وتسليمها إلى السفارة او المكتب الثقافي طبقا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معهاوحذرت الوزارة من أنه الطالب الذي لن يسلم الاجابات إلى السفارات أو المكتب الثقافي ، يعتبر له دور ثاني.ويتمثل جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي فيما يليالسبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - العلوم - اللغة الاجنبيةالثلاثاء 6 ابريل 2021 : الرياضيات -- الدين - الدراسات الاجتماعية - المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقطويتمثل جدول امتحانات اناؤنا في الخارج لطلاب الصفوف من الاول الاول حتى الثالث الاعدادي فيما يلي :السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الدراسات الاجتماعية - اللغة الاجنبية الثانية لطلبة اللغات فقطالثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر والاحصاء - العلوم - التربية الفنيةالخميس 8 ابريل 2021 : الهندسة - التربية الدينية - المستوى الرفيع للغة الاجنبية الاولى لطلبة اللغات فقطجدول امتحانات ابناؤنا في الخارج لطلاب الصف الاول الثانوي :السبت 3 ابريل : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولىالثلاثاء 6 ابريل 2021 : الرياضيات - التاريخ - التربية الوطنيةالخميس 8 ابريل 2021 : اللغة الاجنبية الثانية - الدينالسبت 10 ابريل 2021 : الكيمياء - الاحياء - الجغرافياالثلاثاء 13 ابريل 2021 : الفيزياء - الفلسفة - المستوى الرفيه لغة اولى انجليزي وفرنسي لطلبة اللغاتجدول امتحانات ابناؤنا في الخارج للصف الثاني الثانوي (ادبي) :السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولىالثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر - اللغة الاجنبية الثانية - التربية الدينيةالخميس 8 ابريل 2021 : التاريخ - المواطنة وحقوق الانسانالسبت 10 ابريل 2021 : الجغرافيا - علم النفسالثلاثاء 13 ابريل 2021 : الفلسفة - المستوى الرفيع لغة اولى انجليزي و فرنسي لطلبة اللغاتجدول امتحانات ابناؤنا في الخارج لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي :السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولىالثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر - اللغة الاجنبية الثانية - التربية الدينيةالخميس 8 ابريل 2021 : الكيمياء - المواطنة وحقوق الانسانالسبت 10 ابريل 2021 : الفيزياء - الاحياءالثلاثاء 13 ابريل 2021 : تطبيقات الرياضيات - المستوى الرفيع لغة اولى انجليزي وفرنسي لطلبة اللغات