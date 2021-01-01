إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس

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قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق بالكلية، حيث يمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الارقام التالية(أرضي ٠٩٠٠٠١٨٨ - محمول ٢٣٨٨).



وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد أن نسبة النجاح بين الطلاب كبيرة منوها بأن فيروس كورونا لم يؤثر علي نسبة الحضور في الامتحانات وتجاوزت نسبة الحضور ل 99% .



وأكد عميد كلية الزراعة أن الكلية استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني 2020_2021، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

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وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.