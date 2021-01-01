بدون أدوية.. 4 علاجات منزلية للتخلص من النقرس



علاجات منزلية للتخلص من النقرس علاجات منزلية للتخلص من النقرس

النقرس من الأمراض الشائعة بين الكثيرين، وهو نتيجة التهاب في المفاصل يمكن أن يصيب أي شخص، ويتميز بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في مفصل واحد أو أكثر ، وغالبًا في إصبع القدم الكبير.



يمكن أن تحدث نوبة النقرس فجأة ، وغالبًا ما توقظك في منتصف الليل مع الإحساس بأن إصبع قدمك الكبير مشتعل، يكون المفصل المصاب ساخنًا ومنتفخًا ولينًا، قد تظهر أعراض النقرس وتختفي ، ولكن هناك طرقًا للتحكم في الأعراض والوقاية من نوبات النقرس.



كشف موقع Healthline، علاج النقرس في المنزل ببعض الوصفات و الأعشاب الطبيعية، وكان أهمها ..

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الكريزوفقًا لمسح أجري عام 2016 ، فإن الكريز سواء كان حامضًا أو حلوًا أو أحمر أو أسود ، في شكل مستخلص أو كعصير أو خام -هو علاج منزلي شائع جدًا ويحتمل أن يكون ناجحًا للكثيرين.تشير دراسة واحدة في عام 2012 وأخرى في نفس العام أيضًا إلى أن الكريز قد يعمل على منع نوبات النقرس، يوصي هذا البحث بثلاث حصص من أي نوع من الكريز على مدار يومين ، والتي كانت تعتبر الأكثر فعالية.المغنيسيومالمغنيسيوم معدن غذائي يدعي البعض أنه مفيد للنقرس لأن نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الالتهابي المزمن في الجسم ، على الرغم من عدم وجود دراسات تثبت ذلك.ومع ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2015 ، أن ما يكفي من المغنيسيوم يرتبط بمستويات أقل وأكثر صحة من حمض البوليك ، وبالتالي يحتمل أن يقلل من خطر النقرس ينطبق هذا على الرجال ولكن ليس على النساء في الدراسة.جرب تناول مكملات المغنيسيوم ، لكن اقرأ التعليمات على الملصق عن كثب أو تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يوميًا، هذا قد يقلل من خطر النقرس أو حدوث النقرس على المدى الطويل.زنجبيلالزنجبيل هو طعام وعشب للطهي موصوف للحالات الالتهابية قدرته على مساعدة النقرس موثقة جيدًا.وجدت إحدى الدراسات أن الزنجبيل الموضعي يخفف الألم المرتبط بحمض البوليك في النقرس، أظهرت دراسة أخرى أنه في الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك (فرط حمض اليوريك في الدم) ، انخفض مستوى حمض اليوريك في الدم عن طريق الزنجبيل.اصنع كمادة أو عجينة من الزنجبيل عن طريق غلي الماء مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، انقعي قطعة قماش في الخليط عندما تبرد ، ضع المنشفة على المنطقة التي تشعر فيها بالألم مرة واحدة على الأقل يوميًا لمدة 15 إلى 30 دقيقة، من المحتمل حدوث تهيج في الجلد لذلك من الأفضل إجراء اختبار على قطعة صغيرة من الجلد أولًا.خذ الزنجبيل داخليًا عن طريق غلي الماء ونقع ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل لمدة 10 دقائق. استمتع بـ 3 أكواب يوميًا.ماء دافئ مع خل التفاح وعصير الليمون والكركمكثيرًا ما يُنصح بخل التفاح وعصير الليمون والكركم في حالات النقرس. معًا ، يصنعون مشروبًا وعلاجًا ممتعًا.لا يوجد بحث قوي يدعم استخدام خل التفاح لمرض النقرس ، على الرغم من أن الدراسات تظهر أنه قد يدعم الكلى. خلاف ذلك ، فإن الأبحاث واعدة لعصير الليمون والكركم لخفض حمض البوليك.اخلطي عصير نصف ليمونة معصورة في ماء دافئ. يُمزج مع 2 ملاعق صغيرة من الكركم و 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح. اضبط حسب الذوق. اشرب مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.الكرفسالكرفس غذاء يستخدم تقليديا لعلاج مشاكل المسالك البولية. بالنسبة للنقرس ، أصبح مستخلص بذور الخضروات وبذورها علاجات منزلية شائعة.الاستخدام التجريبي موثق جيدًا ، على الرغم من ندرة البحث العلمي. يُعتقد أن الكرفس قد يقلل الالتهاب.لم يتم توثيق كميات الكرفس الكافية لعلاج النقرس. جرب تناول الكرفس عدة مرات في اليوم ، وخاصة الكرفس الخام أو العصير أو الخلاصة أو البذور.