بأقل مجهود وبدون حرمان.. أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق

أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق
بأقل مجهود وبدون رجيمات قاسية يمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون ونسف الدهون بسرعة برجيم متوازن لنسف دهون البطن والأرداف فى 14 يوما يقدمه موقع برايت سايد
الأسبوع الأول
إليك خطة الرجيم:
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
الأسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات
يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
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