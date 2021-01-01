بأقل مجهود وبدون حرمان.. أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق



أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق أسرع حيلة تحول جسمك لماكينة حرق

بأقل مجهود وبدون رجيمات قاسية يمكنك تحويل جسمك لمكينة حرق دهون ونسف الدهون بسرعة برجيم متوازن لنسف دهون البطن والأرداف فى 14 يوما يقدمه موقع برايت سايد



الأسبوع الأول



إليك خطة الرجيم:

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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرامسناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسمالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأوربع فرخة مشوية + طبق سلاطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةالعشاء .. قبل النوم بساعتينكوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهةيمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهونالأسبوع الثانىالإفطار 6 صباحاشريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصراعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة\أو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةبعد الغذاء ساعتينكوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعاتيمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريماريةالعشاء .. قبل النوم بساعةكوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرامأوطبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم