6 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من حليب بذور الكتان



حليب بذور الكتان حليب بذور الكتان

فوائد عديدة لتناول حليب بذور الكتان فهو يساعد فى إنقاص الوزن ويساعد تناوله أيضاً فى خفض نسبة الكوليسترول فى الدم قهو غنى يفيتامين ب 1 والسيلينيوم والفوسفور والزنك إليك أبرز فوائد تناول حليب بذور الكتان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. يساعد في إنقاص الوزن



للا يحتوى حليب بذور الكتان على لاكتوز مما يساعد فى تقليل وزن الجسم وتراكم الدهون وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

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2. له خصائص مضادة للأورامحليب الكتانغنى بمضادات الأكسدة بسبب وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية و قد تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية ، خاصة في سرطان الثدي والمبيض. كما أن العناصر الغذائية الحيوية في حليب الكتان مثل المغنيسيوم وفيتامين ب 1 والسيلينيوم والفوسفور والزنك تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.3. يخفض نسبة الكوليسترولقد يساعد المحتوى العالي من الأحماض الدهنية أوميجا 3 في حليب الكتان على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وزيادة مستويات HDL في الجسم. كما أن الألياف الموجودة في الحليب تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل امتصاصه.4. يعالج مرض السكرييمتلك حليب الكتان تأثيرات مضادة لفرط سكر الدم بسبب وجود قشور وألياف غذائية. قد يساعد استهلاك حليب الكتان في خفض مستويات الجلوكوز وإدارة مرض السكري.أظهرت دراسة أخرى أن المستويات العالية من بروتين (CRP) في الدم تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ويساعد حليب الكتان على تقليل CRP بنسبة 75 في المائة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.5. يعالج أعراض سن اليأسأظهرت دراسة أن حليب الكتان له تأثير وقائي ضد أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة وعلاج أعراض انقطاع الطمث من خلال النظام الغذائي.6. جيد للبشرةقد يسبب حليب الكتان آثارًا إيجابية على الجلد مثل زيادة نعومة البشرة وترطيبها وتقليل القشور والحساسية وفقدان الماء والخشونة.