طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني



طاجن سي فود طاجن سي فود

تحتوى المأكولات البحرية على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم أبرزها البروتين والفسفور وأوميجا 3 مما يجعلها قادرة على حمايتنا من مشاكل صحية عديدة مثل امراض القلب وضعف الذاكرة وانخفاض التركيز.



نقدم لكم طريقة عمل طاجن سي فود بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاجن سي فود

سمك فيليه

سبيط

جمبري

بسلة

بصل

ثوم

فلفل حار

صلصة طماطم

طماطم

مرقة

سمك

كرفس

كزبرة خضراء

زعتر

فلفل ألوان

عصير ليمون

ملح وفلفل

طريقة عمل طاجن سي فود

* ضعي الثوم والبصل والكرفس المفروم ناعم مع قليل من الزيت في طاسة على النار ثم أضيفي السمك والفلفل الحار والفلفل الألوان والكوسة.

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* أضيفي البسلة والطماطم والصلصة والجمبري والسبيط والفلفل الأسود والملح والكبرة الخضراء والزعتر وعصير الليمون* قلبي المكونات على النار قليلا، ثم ضعيهم في طاجن الفرن وادخليه فرن ساخن مدة 20 دقيقة ثم قدميه ساخن مع الارز.