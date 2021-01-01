كيف تؤثر كورونا على حاسة السمع ؟ خبير مناعة يجيب



كيف تؤثر كورونا على حاسة السمع ؟ كيف تؤثر كورونا على حاسة السمع ؟

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعيه المصرية للحساسية والمناعة، أن فقدان حاسة السمع نتيجة الكورونا يمكن أن يكون العرض الوحيد أو المبكر للعدوى ، وهذا سيجعله مفيدًا للشك والتشخيص المبكر للعدوى بالكورونا .



كشف مجدي بدران، خبير المناعة ، في تصريحات لـ صدى البلد، عن كيف تؤثر كورونا على حاسة السمع...

-يمكن للالتهابات الفيروسية أن تحدث في أعصاب القوقعة، وفى حالة فيروس الكورونا أصبح يصيب الأعصاب و يؤثر على الحواس ، الفيروس أصبح يرتبط بفقدان السمع والتذوق و حساسية العين والجلد .

-التهاب القوقعة الناجم عن إصابة أنسجة القوقعة و السائل الليمفاوى .

-استجابة مناعية مفرطة تشمل اعتبار الجهاز المناعى الأذن الداخلية غريبًا على الجسم مثل الفيروسات. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إمكانية الإصابة بالصمم مع العدوى الفيروسية إما بشكل مباشر بسبب إصابة الأذن الداخلية أو بشكل غير مباشر عن طريق السائل النخاعي.



فقدان السمع الناتج عن العدوى بالكورونا قد يكون ناجمًا أيضًا عن االإجهاد أو العلاج المستخدم لعلاج الكوفيد ، فى أحدث باقة لأعراض الكورونا ، بينت دراسة حديثة أن فيروس الكورونا ربما يصيب الأذن أيضًا :

-فقدان السمع ربما يصيب 7.6 % من المصابين بفيروس كورونا المستجد ، الفيروس قد يسبب فقدانا مفاجئا للسمع دائما أو طويل الأمد.

-من الممكن أن يدخل الفيروس إلى خلايا الأذن الداخلية ويؤدي إلى موتها، أو يتسبب في إفراز الجسم لمواد كيميائية التهابية تسمى السيتوكينات يمكن أن تكون سامة للأذن الداخلية بينما يعانى 14.8 % من الطنين ، و 7.2 % يعانون من الدوار.

