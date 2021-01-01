في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام

نحتفل في أول جمعة من شهر أبريل كل عام بـ يوم اليتيم والهدف منه القاء الضوء على هؤلاء الأطفال وحث أفراد المجتمع على القيام بدورهم تجاههم، وقد يخطئ البعض في التعامل مع الاطفال الايتام بأسلوب يسبب لهم المزيد من المتاعب والالام النفسية دون قصد .. لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح للتعامل مع الأيتام بشكل مثالي وذلك وفقا لما جاء في موقع " Daily monitor ".
- الطفل الذي فقد والديه للتو يكون حساسًا إنه يكافح أكثر مما تتخيله الوحدة وفكرة أنهم لن يروا والديهم أبدًا مرة أخرى أمر مفجع ومؤلم جدا لهم إذا كنت تتعامل مع أي طفل آخر فقد والديه أو احدهما للتو ، فخذ وقتًا لفهم شخصيته حتى تتمكن من التعامل معه بشكل صحيح ، فبعض الأطفال أن يتصالحوا مع الوضع بعد أسبوع أو شهر بينما قد يستغرق آخرون وقتًا أطول.
- الأيتام حساسون جدا يمكن لأي شيء أن يفتح الجرح ويذيهم سواء عن قصد أو لا ، أعتذر سريعًا قبل أن تتغلغل هذه الكلمة.
- لا تسمح لليتيم بالتفكير بعمق في بعض الأشياء أو العبارات السيئة التي قالها له المعلم أو أي شخص آخر ".
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