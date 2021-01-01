الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل



الشاي الأخضر الشاي الأخضر

يعانى معظمنا من مشاكل المخ والدماغ مثل ضعف التركيز وكثرة النسيان فضلا عن الارق والاجهاد العصبي والتوتر .. فهل تعرف أن الشاي الأخضر علاج خارق لكل هذه المشاكل.



ووفقا لما ذكره "pubmed " الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) هو مشروب يُستهلك منذ آلاف السنين وتوجد الكثير من الادعاءات والابحاث حول فوائد استهلاكه والتحقيق فيها، ونظرًا لارتفاع شعبية الشاي الأخضر في الثقافة الغربية بل والملايين من الناس في جميع أنحاء العالم يشربونه يوميًا ، فمن المهم فهم آثاره على الدماغ البشري لذا تمت مراجعة نتائج هذه الابحاث.



وكانت النتائج أن الدراسات التي تمت مراجعتها قدمت دليلًا على أن الشاي الأخضر يؤثر على الأعراض النفسية (مثل الحد من القلق) والإدراك (مثل الفوائد في الذاكرة والانتباه) ووظيفة الدماغ (مثل تنشيط الذاكرة العاملة التي تظهر في التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي)، لا يمكن أن تُعزى تأثيرات الشاي الأخضر إلى مكون واحد من المشروبات، يتجلى ذلك في اكتشاف أن التأثيرات المفيدة للشاي الأخضر على الإدراك يتم ملاحظتها تحت التأثير المشترك لكل من الكافيين و l-theanine ، بينما وجد أن الإعطاء المنفصل لأي من المادتين له تأثير أقل.

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ليس هذا فحسب " webmd " كبار السن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام قد يكون لديهم عقول أكثر حدة من أولئك الذين لا يشربون الشاي الأخضر وجاء هذا الاكتشاف من دراسة يابانية نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .قال الباحث كورياما في قسم الصحة العامة والطب الشرعي في كلية الطب بجامعة توهوكو في سينداي باليابان: شملت الدراسة حوالي 1000 ياباني تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق حيث خضع المشاركون لاختبارات للحالة العقلية بما في ذلك الذاكرة والتوجيه والقدرة على اتباع الأوامر والانتباه، كما أخبروا الباحثين عن عدد المرات التي شربوا فيها المشروبات بما في ذلك الشاي الأخضر.كم كوبا تتناوله من الشاي الأخضر يومياوجد أنه يجب شرب كوبين على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا للخفض من خطر للإصابة بالضعف الإدراكي في دراسة كورياما.مقارنة بالأشخاص الذين شربوا كوبًا من الشاي الأخضر حتى ثلاث مرات أسبوعيًا ، فإن أولئك الذين شربوا كوبين أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 54٪ للحصول على درجات اختبار في نطاق ضعف الإدراك.لم يكن شرب الشاي الأخضر في كثير من الأحيان سيئًا، كان الأشخاص الذين شربوا كوبًا من الشاي الأخضر أربع إلى ست مرات في الأسبوع أقل عرضة بنسبة 38 ٪ لإظهار ضعف الإدراك من أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا.