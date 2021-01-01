الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

يعانى معظمنا من مشاكل المخ والدماغ مثل ضعف التركيز وكثرة النسيان فضلا عن الارق والاجهاد العصبي والتوتر .. فهل تعرف أن الشاي الأخضر علاج خارق لكل هذه المشاكل.
ووفقا لما ذكره "pubmed " الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) هو مشروب يُستهلك منذ آلاف السنين وتوجد الكثير من الادعاءات والابحاث حول فوائد استهلاكه والتحقيق فيها، ونظرًا لارتفاع شعبية الشاي الأخضر في الثقافة الغربية بل والملايين من الناس في جميع أنحاء العالم يشربونه يوميًا ، فمن المهم فهم آثاره على الدماغ البشري لذا تمت مراجعة نتائج هذه الابحاث.
وكانت النتائج أن الدراسات التي تمت مراجعتها قدمت دليلًا على أن الشاي الأخضر يؤثر على الأعراض النفسية (مثل الحد من القلق) والإدراك (مثل الفوائد في الذاكرة والانتباه) ووظيفة الدماغ (مثل تنشيط الذاكرة العاملة التي تظهر في التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي)، لا يمكن أن تُعزى تأثيرات الشاي الأخضر إلى مكون واحد من المشروبات، يتجلى ذلك في اكتشاف أن التأثيرات المفيدة للشاي الأخضر على الإدراك يتم ملاحظتها تحت التأثير المشترك لكل من الكافيين و l-theanine ، بينما وجد أن الإعطاء المنفصل لأي من المادتين له تأثير أقل.
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