كشف القبطان محمد القرعلي قائد القاطرة «مساعد 2» التي صاحبت «إيفر جيفن» من السويس منذ اللحظات الأولى للجنوح، تفاصيل تنفيذ 6 مناورات، اجريت علي مدار اسبوع لاستئناف عودة الملاحة مرة اخري.
وقال «القرعلي»: «جنوح السفينة كان بشكل غير طبيعي، ولايمكننا القول إن شدة الرياح هي السبب لكنها عامل مساعد، وأرى أن هناك خطأ بشري من القبطان لأنه زود سرعته مع الرياح ولم يستطيع السيطرة على السفينة».
وأضاف أن السفينة كان عليها مرشدين من هيئة قناة السويس، وفور بدء عملية الجنوح بدأنا في عملية التعامل معها، وأبلغت إدارة الحركة بالوضع وأرفقته بالصور، وكان هناك قاطرتين لم يستطيعا التعامل معها، وعلى الفور حضرت باقي القاطرات.
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التعليقات على خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية
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