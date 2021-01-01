بعد فيديو مضايقة السائحات.. عقوبة المتهم تصل لغرامة 10 آلاف جنيه



فيديو مضايقة السائحات فيديو مضايقة السائحات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بمضايقة بعض السائحات ومحاولة التصوير معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.



نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات الفيديو وتمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط المذكور، حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لرغبته فى تحقيق عدد كبير من المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فما هي عقوبته؟

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عقوبة مضايقة السائحينوفي هذا السياق، وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، الذى وافق عليه مجلس النواب السابق، عدة عقوبات للحفاظ على الآثار وحماية السائحين من المضايقات من خلال وضع عقوبة رادعة لمن يفعل ذلك.وعاقبت المادة 53 من القانون كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير".