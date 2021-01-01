فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق برزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري.
وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على شاشة قناة النهار أن رزاق عقده الذي وقع عليه للزمالك قبل إعارته للاتحاد السكندري لم يتم توثيقه في الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأوضح أن رزاق حاليا حر وليس على ذمة نادي الزمالك، مشيرا إلى أن عقد اللاعب مع أحمد إبراهيم إداري فريق الزمالك.
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التعليقات على أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا
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