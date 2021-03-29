أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى تفاصيل أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
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