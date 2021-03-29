أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

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أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى تفاصيل أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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