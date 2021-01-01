

أرباح شركة بي واي دي الصينية ترتفع بسبب بيع الكمامات! أرباح شركة بي واي دي الصينية ترتفع بسبب بيع الكمامات!

أعلنت شركة بي واي دي للسيارات عن قفزة كبيرة في صافي أرباحها في عام 2020، ولم تكن مبيعات السيارات هي السبب، بل مبيعات الكمامات.



في ذروة جائحة كورونا في عام 2020 بدأت بي واي دي بصنع الكمامات وبيعها، ووصل إنتاج الشركة إلى ذروته في شهر مايو الماضي بإنتاج 50 مليون كمامة يومياً. وقد ساعد إنتاج أقنعة الوجه في تحقيق ما يعادل 643.75 مليون دولار من الأرباح والتي رفعت أرباح الشركة بنسبة 162% في عام 2020 مقارنة بسابقه.



جدير بالذكر أن الشركة أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن شراكة جديدة مع شركة ديدي تشوكسينج الصينية لتطوير سيارة كهربائية بالكامل مصممة خصيصاً لخدمات مشاركة السيارات والتوصيل.