الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

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حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن حقيقة وصول عرض رسمي لـ النادي الأهلي من طرابزون التركي لضم محمد شريف مهاجم الفريق عقب تألقه مع المنتخب الأول والفريق.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت" أن الأهلي لم يصله أي عرض رسمي من النادي التركي لضم اللاعب على الرغم من تردد أنباء في الصحف التركية حول اهتمام النادي بـ اللاعب.

وأضاف مدحت شلبي أن مصدر في الأهلي أكد أن النادي لم يصله أي عرض رسمي ولكن في حال وصل فمن المستحيل الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الأهلي من الصعب ان يوافق على رحيل محمد شريف خاصة وأنه المهاجم الأول للفريق في الوقت الحالي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا السبت المقبل.

المصدر: elbalad

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