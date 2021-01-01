

علامات اختلاط البنزين بالماء في السيارة وكيفية التخلص منه علامات اختلاط البنزين بالماء في السيارة وكيفية التخلص منه

المربع نت – من المشاكل الشائعة التي قد تواجه بعض قائدي السيارات هي التزود ببنزين مخلوط بالماء، وتحدث هذه المشكلة غالباً بسبب تسرب الماء إلى خزانات محطات الوقود نتيجة قلة صيانة الخزانات أو تهالكها.



واختلاط الماء بالبنزين يعد من الأمور الخطيرة، وذلك لتأثيرها السئ على أجزاء المحرك المختلفة خاصة البخاخات وطرمبة الوقود والأنابيب الموصلة للبنزين إلى المحرك.



ولخطورة هذه المشكلة، نستعرض لكم اليوم أبرز علامات اختلاط البنزين بالماء، وكيفية التخلص منه.

قد يعجبك أيضا...

علامات اختلاط البنزين بالماء:– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.– ملاحظة تقطع في سير السيارة.– توقف تشغيل المحرك تماماً.– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.كيفية التخلص من البنزين المختلط بالماء:– قم بإيقاف السيارة فوراً عند التأكد من اختلاط البنزين بالماء، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب مركز صيانة لعلاج المشكلة.– فكك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ومن ثم القيام بتنظيفه.– غير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.– ضخ بنزين 95 للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، وتقتصر الإضافة على 10 أو 15 لتر.