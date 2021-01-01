الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

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كواليس إلغاء مباراة كرة السلة

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن كواليس ما حدث في مباراة فريق كرة السلة أمام الزمالك في بطولة الدوري والتي قرر مراقب المباراة الغائها واعتبار الأهلي الفريق الفائز.

وأكد العامري فاروق في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر" أن مراقب المباراة هو من قرر الغائها عقب الانتظار لمدة ساعة ونصف من أجل ان يتمكن الزمالك من السيطرة على الجماهير التي اقتحمت الصالة.

وأضاف أن الأهلي دخل صالة المباراة ولكن يكن بها اي جمهور ولكن قبل المباراة اقتحمت الجماهير الصالة ولكن الزمالك فشل في السيطرة على الجماهير واخراجها مشددا أن تصوير أن الزمالك ظلم أمر خاطئ.

وأضاف ان الاهلي لم يطلب مطلقا ان يغادر أي من نجوم الزمالك الصاله ولكن الازمة كانت بسبب الجماهير.

وتابع أنه عقب إلغاء المباراة حرص مجلس إدارة الزمالك على الاعتذار لفريق الأهلي عن ما حدث قائلا " قالولنا متزعلوش ".

وأضاف أن الحديث عن إقامة مباراة الفريقين في الدور الأول بحضور الجماهير كان بموافقة وطلب اتحاد السلة.

واختتم مؤكدا أن الزمالك طلب من الأهلي الموسم الماضي مغادرة الجماهير لـ صاله عبد الله فيصل ووافق الأهلي على الفور دون حدوث أي أزمة.

المصدر: elbalad

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