كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن كواليس ما حدث في مباراة فريق كرة السلة أمام الزمالك في بطولة الدوري والتي قرر مراقب المباراة الغائها واعتبار الأهلي الفريق الفائز.
وأكد العامري فاروق في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر" أن مراقب المباراة هو من قرر الغائها عقب الانتظار لمدة ساعة ونصف من أجل ان يتمكن الزمالك من السيطرة على الجماهير التي اقتحمت الصالة.
وأضاف أن الأهلي دخل صالة المباراة ولكن يكن بها اي جمهور ولكن قبل المباراة اقتحمت الجماهير الصالة ولكن الزمالك فشل في السيطرة على الجماهير واخراجها مشددا أن تصوير أن الزمالك ظلم أمر خاطئ.
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التعليقات على الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة
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