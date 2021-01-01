وثيقة سرية تكشف موقع دفن 3 جنود إسرائيليين في سوريا



موقع دفن 3 جنود إسرائيليين في سوريا موقع دفن 3 جنود إسرائيليين في سوريا

نشر موقع "والاه" العبري اليوم الجمعة تفاصيل وثيقة سرية تكشف عن معلومات تظهر موقع دفن جنود إسرائيليين في سوريا.



وقال "والاه" ان رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت قام بنقل وثيقة الى ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في شهر يوليو الماضي وتتضمن معلومات عن موقع دفن رفات الجنود الاسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982.



وأفاد الموقع العبري ان مجلس الامن القومي في ديوان رئيس الحكومة لم ينفوا انه تم تسليم الوثيقة الى مستشار الامن القومي مائير بن شابات.

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واشار مسؤول امني انه تمت دراسة المعلومات لكنها كانت معروفة للاستخبارات ولم يجدد اي شيئ.وأكد "والاه" ان الوثيقة، التي حصل على نسخة منها من مصدر ليس اسرائيلي، وهي من 20 عاما.ولم تتطرق الوثيقة إلي ان القبور للجنود الاسرائيليين الذين قتلوا في السلطان يعقوب لكن وصفت مكان القبور الثلاثة بمنطقة معينة في مقبرة بدمشق دفن بها مسؤولون من منظمة التحرير بعد عام 1980، وتعليمات كيفية تمييز مكان القبور وذكرت ان الجثامين كانت محنطة ودفنت في توابيت "مدرعة"، مؤلف الوثيقة رسم خريطة عامة لموقع القبور في المنطقة التي يدور الحديث عنها.وأوضح التقرير انه بعد ان حصل بينيت على الوثيقة وادرك ان المصدر الذي سلمه الوثيقة موثوق ، قام بتسليم الوثيقة الى مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة، وفي ديوان نتنياهو قاموا بتسليم الوثيقة لفحصها لدى الجهات ذات الصلة في الجانب الاستخباراتي, ورفض مكتب بينيت التعقيب على التقرير.