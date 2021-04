شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج

صرحت شركة جونسون آند جونسون أن مجموعة من مكونات اللقاح الرئيسية لم تستوف معايير مراقبة الجودة في مصنعها في منطقة بالتيمور في الولايات المتحدة.



وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة الشركة أن ذلك لن يؤثر على الجدول الزمني للحصول على جرعات كافية من اللقاح للسكان البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.



وقد تم الإبلاغ عن مشكلة التصنيع لأول مرة يوم أمس الأربعاء من قبل صحيفة نيويورك تايمز، وعلقت شركة جونسون آند جونسون على ذلك بأن هذه الدفعة من اللقاح لم تستوف معايير الجودة، لذا لم تصل هذه الدفعة إلى مراحل التعبئة النهائية في المصنع.

