شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج

آخر الأخبارعلم وتقنية › شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج

صورة الخبر: شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج
شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج

صرحت شركة جونسون آند جونسون أن مجموعة من مكونات اللقاح الرئيسية لم تستوف معايير مراقبة الجودة في مصنعها في منطقة بالتيمور في الولايات المتحدة.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة الشركة أن ذلك لن يؤثر على الجدول الزمني للحصول على جرعات كافية من اللقاح للسكان البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو.

وقد تم الإبلاغ عن مشكلة التصنيع لأول مرة يوم أمس الأربعاء من قبل صحيفة نيويورك تايمز، وعلقت شركة جونسون آند جونسون على ذلك بأن هذه الدفعة من اللقاح لم تستوف معايير الجودة، لذا لم تصل هذه الدفعة إلى مراحل التعبئة النهائية في المصنع.

للمزيد: ترخيص استخدام لقاح جونسون آند جونسون في الاتحاد الأوروبي

المراجع

Erika Edwards. Johnson & Johnson confirms one vaccine batch was discarded over production issues. Retrieved on the 1st of April, 2021, from:

https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1262696

المصدر: الطبى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شركة جونسون آند جونسون تتخلص من احد دفعات اللقاح بسبب مشاكل في الانتاج

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66841

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager