تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
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التعليقات على الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم والصغرى بالقاهرة 11 درجة
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